Diodato annuncia due live per il 2020

Poche settimane fa Diodato ha pubblicato il suo nuovo singolo “Che vita meravigliosa”. La canzone fa parte della colonna sonora del film “La dea fortuna”, l’ultimo lavoro diretto da Ferzan Ozpetek. Dopo questa pubblicazione, il cantante ha dato una bella notizia ai suoi fan.

Innanzitutto, è confermato l’arrivo del nuovo album, anticipato proprio da questo singolo: il disco arriverà a tre anni di distanza dall’ultimo, “Cosa siamo diventati”. Poi Diodato ha annunciato due live per il 2020: il 22 aprile a Milano e il 29 aprile a Roma.

Ecco cosa ha scritto sui social: “Vi avevo promesso un annuncio importante ed eccomi qua. Due date, due concerti in due città che mi hanno cambiato la vita. Due giorni per provare a ripercorrere tutta questa strada, quella fatta in questi anni, passo dopo passo, e provare a immaginare insieme cosa accadrà, cosa potrebbe essere domani. 22 aprile Milano – Alcatraz e 29 aprile Roma – Atlantico – ha annunciato per poi proseguire - Saranno gli unici due concerti per un bel po’ di tempo. Ci metterò dentro tutto me stesso, tutto ciò di cui sono capace, per condividere ogni emozione con chi è sempre stato al mio fianco, ma anche con chi salirà a bordo per la prima volta. Trasformiamo questa barchetta in un grande veliero e cavalchiamo insieme le onde di questa vita meravigliosa. Prevendite disponibili da ora. E poi – ha concluso scherzando - non dite che non vi do mai un’idea regalo natalizio”.