John Legend: per la figlia, Ariana Grande è molto più brava di lui

A quanto pare la figlia di John Legend, Luna (3 anni), ha già le idee molto chiare in fatto di musica e di sicuro il suo papà non è il suo cantante preferito.

Lo ha rivelato proprio il cantante, intervistato durante lo show "A Little Late with Lilly Singh". L'artista 40enne, recentemente incoronato uomo più sexy del mondo da People, ha raccontato: «Un giorno [Luna] mi ha detto: "Papà, Ariana Grande è una cantante fantastica" e poi ha aggiunto: "Tu non sei un cantante fantastico"».

Il confronto sarebbe nato da un duetto di John e Ariana sulle note di una canzone de "La Bella e la Bestia". Da quel momento la piccola Luna è diventata una fan di Ariana, ma per lei il paragone ha certamente sfavorito il suo papà... e la piccola non ne ha fatto mistero.

Per fortuna, aggiunge Legend nell'intervista, la piccola Luna oltre ad ascoltare Ariana, ascolta anche l'album di Natale del suo papà.

