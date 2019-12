Britney Spears contro gli haters: "Siate gentili e felici in questo periodo di festa"

Gli haters non lasciano in pace nemmeno Britney Spears. Il 7 dicembre, la cantante ha postato un video dove ballava spensierata, mostrando come a Los Angeles facesse abbastanza caldo da indossare un vestito estivo. Tra commenti sulla sua salute mentali e chi la invitava a pettinarsi i capelli, Britney ha deciso di rispondere agli haters.

Visualizza questo post su Instagram Wearing a sundress in December lol Well it was pretty hot in my house today Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears) in data: 6 Dic 2019 alle ore 10:01 PST

La cantante ha postato un nuovo video, dove splendente in bianco, mostra il suo albero di Natale. Nella caption del video, Britney ha scritto: "Buone vacanze amici! Adoro condividere con tutti voi… ma è stato difficile continuare a voler condividere perché la gente dice le cose più cattive. Se non vi piace un post tenetelo per voi e non seguite più quella persona. Non c’è motivo per fare le persone prepotenti e lasciare commenti meschini. Siate gentili e felici in questo periodo di festa e che Dio vi benedica."

Il supporto dei fan dell'artista è arrivato subito, insieme a quello di Sam Asghari, fidanzato di Britney, che ha commentato: "È così facile fare del cyberbullismo e nascondersi dietro uno schermo del telefono. Ma nella vita reale si comportano come dei fan e pretendono una foto."

Anche Jamie Lynn, sorella minore di Britney, ha mostrato il suo supporto, lasciando tre cuoricini come commento.