Beyoncé, il suo look delle feste fa impazzire i fan

La regina delle feste è Beyoncé: questo, almeno, è stato il giudizio dei suoi fan, rimasti letteralmente incantati dalla sua bellezza esaltata dal favoloso abito che ha indossato in occasione del compleanno di Sean “Diddy” Combs, party al quale ha partecipato ovviamente accompagnata dal marito Jay-Z.

La popstar indossava un bellissimo abito di velluto nero in stile un po’ vintage, ma con uno spacco mozzafiato sul lato e un corpetto adornato da fiocchi di neve ricamati e brillanti. Questo meraviglioso vestito ha messo in risalto le forme generose e il fisico sensuale di Beyoncé.

Gli scatti della festa condivisi su Instagram hanno fatto il pieno di like e la cantante è stata sommersa dai complimenti da parte dei suoi fan. Tutti sono stati d’accordo sul definirla come la vera “Queen”, la prima donna della serata e delle feste in generale.