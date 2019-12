All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey è prima in classifica dopo 25 anni

Era il 1994 quando Mariah Carey pubblicava una delle canzoni di Natale più conosciute di sempre, se non la più famosa: All I Want For Christmas Is You.

Ad oggi, sono passati 25 anni e il successo non è ancora svanito, anzi è aumentato: per la prima volta dalla sua uscita, infatti, la canzone natalizia ha raggiunto il primo posto della Billboard Hot 100. Prima di quest'anno, il brano di Mariah era stato al massimo al terzo posto, nel 2017.

La cantante ha commentato il traguardo scrivendo un tweet sul suo profilo: "Ce l'abbiamo fatta!"

We did it ❤️ https://t.co/Cp80uhYdI9 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 16, 2019

All I Want For Christmas Is You è il primo di Natale a raggiungere la vetta della classifica da ben 61 e rende Mariah la seconda artista, dopo i Beatles, con più brani al primo posto della Billboard (19 canzoni in totale). Inoltre, la cantante è la quarta artista, dopo Christina Aguilera, Britney Spears e Usher, a raggiungere il primo posto in tre decenni diversi.