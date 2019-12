Billie Eilish appoggia Greta Thunberg: "Speriamo che gli adulti inizino ad ascoltarci"

Che Billie Eilish sia molto attenta al cambiamento climatico si sapeva già: la pop star, infatti, è impegnata in diverse iniziative, tra cui quella che regala ai fan che più si impegnano a proteggere il nostro pianeta i biglietti dei suoi concerti. Ma Billie è anche una grande supporter di Greta Thunberg.

Intervistata da New Musical Express, la cantante ha raccontato che ammira molto la 16enne svedese: "Greta sta spianando la strada. Essere paragonata a lei mi fa sentire onorata. Speriamo che gli adulti e gli anziani inizino ad ascoltarci."

La cantante, che è stata recentemente anche premiata dalla PETA, associazione sulla sensibilizzazione sui diritti degli animali, ha spiegato che vuole impegnarsi in prima persona per migliorare la situazione: "Forse mi sto comportando in maniera meno perfetta rispetto agli altri, ma ci sono cose che non posso cambiare. Voglio spargere la voce. Voglio fare il possibile e voglio che gli altri facciano il possibile."