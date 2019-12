Robbie Williams: “Nessuno sa che fine abbia fatto Jason Orange, assumerò un investigatore privato”

Quanto i Take That si sono sciolti molti di loro hanno proseguito con una carriera solista. Poi c’è chi, invece, ha fatto perdere le sue tracce: stiamo parlando di Jason Orange. Dopo l’addio alla band, dell’artista non si è più saputo nulla e persino i suoi ex compagni, Robbie Williams, Mark Owen, Gary Barlow e Howard Donald non hanno più contatti con lui ormai da anni.

A parlare di questa situazione è stato proprio Robbie Williams nell’ultima puntata del suo podcast “At Home With The Williams”: “Avete presente la funzione ‘trova il mio telefono’ presente negli smartphone? – ha detto la popstar – tutti noi dei Take That dovremmo avere una funzione simile per trovare Jason Orange perché nessuno di noi sa dove sia andato. Dovrei assumere un investigatore privato affinché lo trovi, così poi possiamo iniettargli una sorta di chip per poter sapere sempre dove sta”.

Jason Orange, insomma, è davvero introvabile. In realtà, già l’anno scorso un altro componente dei Take That, Howard, ha parlato di questa situazione: “Jason è sparito dai radar – ha detto – non risponde più né alle email, né alle telefonate, né a qualsiasi altro tipo di messaggio. Ma è una cosa buona per lui, perché si trova dove vuole stare. Penso che adesso voglia restare un milione di miglia lontano da tutto questo – ha aggiunto per poi concludere - Chissà che in futuro non possa decidere di cambiare idea e se dovesse farlo è sempre il benvenuto”.

Negli anni i Take That da cinque componenti sono passati a quattro, poi di nuovo a cinque per poi finire a essere solo tre. Tempo fa anche Gary Barlow ha commentato la scomparsa di Jason ma la sua opinione è diversa da quella di Howard: “Ho provato in tutti i modi a contattare Jason per chiedergli di tornare nei Take That – ha spiegato – penso che lui semplicemente non voglia fare più il cantante. Non credo che tornerà mai indietro. È diverso quando sei un teenager e cerchi di convincere qualcuno a fare qualcosa, ma adesso lui è un uomo. Abbiamo provato a parlarci per circa un anno, abbiamo fatto qualsiasi tentativo. Penso che ormai lui non voglia più saperne”.