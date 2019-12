Rkomi: Dove gli occhi non arrivano tour raddoppia a Roma!

Sta riscuotendo sempre più successo il Dove gli occhi non arrivano tour di Rkomi: anche la data del 18 gennaio, prevista all'Orion club di Roma, è sold out e, a grande richiesta, è stata aggiunta una seconda data, domenica 19 gennaio, nella stessa location

Dove gli occhi non arrivano tour farà proporre ad Rkomi tutti i brani tratti dal suo ultimo album, Dove gli occhi non arrivano, uscito lo scorso 22 marzo e già certificato disco d'oro. Accanto ai brani del suo ultimo lavoro, l’artista, durante le sue performance riproporrà al contempo i successi che hanno segnato definitivamente l’inizio del suo singolare percorso musicale.

Radio 105 è radio partner del tour.

CALENDARIO “DOVE GLI OCCHI NON ARRIVANO TOUR” IN CONTINUO AGGIORNAMENTO:

23/11 Nonantola (Mo), Vox Club

30/11 Firenze, Viper Theatre – sold out

13/12 Modugno (Ba), Demodè Club

21/12 Roncade (Tv), New Age Club

11/01 Venaria Reale (To), Teatro Concordia

17/01 Napoli, Duel

18/01 Roma, Orion – sold out

19/01 Roma, Orion – nuova data

25/01 Milano, Fabrique – sold out

26/01 Milano, Fabrique