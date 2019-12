Miley Cyrus scherza sulla breve durata del suo matrimonio

Miley Cyrus sembra aver decisamente voltato pagina dopo il divorzio da Liam Hemsworth, tanto da scherzare tranquillamente sulla breve durata del loro matrimonio.

L'occasione si è presentata quando giovedì un fan (l'artista noto come "Matty Mo"), ispirato dalle vicende amorose della cantante, ha sognato in grande scrivendo scherzosamente sui social che il suo proposito per il 2020 è sposare Miley Cyrus.

La sua dichiarazione ha suscitato l'inaspettata risposta della Cyrus, che ha commentato scherzosamente: “Probabilmente non durerà a lungo", con un chiaro riferimento alla brevissima durata del suo matrimonio con Liam Hemsworth. La coppia infatti, si è sposata poco prima dello scorso Natale (nel dicembre 2018) per poi annunciare la separazione, dopo pochi mesi, nell'agosto del 2019.

Poi la cantante ha aggiunto: "Ma vale sempre la pena provare, perché ti perdi il 100% delle occasioni che non sfrutti".

Miley, dopo la separazione, ha vissuto una breve avventura estiva con la blogger Kaitlynn Carter per poi intrecciare una relazione con il cantante Cody Simpson.

(Credits photo: Instagram/mileycyrus)