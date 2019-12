Amy Winehouse, il mese prossimo partirà una mostra dedicata a lei al Grammy Museum

Al Grammy Museum di Los Angeles il mese prossimo aprirà i battenti una mostra dedicata ad Amy Winehouse. Come spiegato dagli organizzatori dell’evento all’Associated Press, la mostra si intitolerà “Beyond Black – The Style of Amy Winehouse” e conterrà alcuni degli oggetti più famosi appartenuti alla cantante inglese.

Stiamo parlando, ad esempio, dell’abito a collo alto indossato durante la sua ultima esibizione a Belgrado, i testi scritti a mano, i suoi diari e vari altri oggetti, tra i quali anche gli abiti che la stilista Naomi Parry aveva creato per il tour del 2011, vestiti che la cantante non è però riuscita a indossare. Il padre dell’artista scomparsa a 27 anni ha dichiarato in una nota: “Amy ha condiviso con il mondo intero il suo talento musicale ma anche la sua moda. Vogliamo che le persone vedano il suo spirito audace e bello attraverso tutte le sue forme della creatività”.

In seguito, molti oggetti esposti verranno messi all’asta per raccogliere fondi per la Fondazione Amy Winehouse che si occupa di aiutare i giovani a uscire dal tunnel della dipendenza da droghe e alcool.