Billie Eilish: la sua pagina Wikipedia è la più visualizzata del 2019

Billie Eilish è una forza della natura. A solo 18 anni è riuscita a conquistare il mondo intero con il suo talento in ambito musicale. Il 2019 per lei è stato l'anno dei record. Dopo aver pubblicato, infatti, il suo album di debutto "When We All Sleep Where Do We Go?" e iniziato il tour mondiale che l'ha ufficialmente consacrata tra i big della Terra, Billie ha ricevuto ben sei nomination ai Grammy Awards 2020, e questo per la sua giovane età è davvero un evento unico.

E come se non bastasse, la cantante è diventata una vera e propria icona: il suo stile irriverente e ingenuo allo stesso tempo, ha fatto breccia nel cuore dei fan. Oggi arriva anche un altro riconoscimento per l'artista di "Bad Guy": è la cantante vivente che ha ricevuto più visite sulla sua pagina Wikipedia nell'arco del 2019. Meglio di lei, solo Freddie Mercury... e questo la dice lunga sul suo immenso talento e successo.

.@BillieEilish was the most-viewed Wikipedia page in 2019 among all living music artists.



Eilish placed behind Freddie Mercury in terms of all music artists. pic.twitter.com/eYBWV9r6Y0 — Pop Crave (@PopCrave) December 28, 2019

