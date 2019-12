George Michael: anche la sorella muore a Natale, 3 anni dopo di lui

Tre anni fa, il 25 dicembre ci lasciava George Michael. Quel giorno sembrava un presagio: lui, icona della musica internazionale padre di una delle canzoni più belle del periodo natalizio - "Last Christmas" - che muore proprio il giorno di Natale. Ora, a tre anni di distanza, ci lascia anche una delle sue sorelle, Melanie Panayiotou, nello stesso giorno: il 25 dicembre.

L'avvocato della famiglia John Reid ha confermato la notizia e ha chiesto rispetto per il dolore che i familiari stanno provando in questo momento. Ecco quello che dichiarato in una nota stampa: "Possiamo confermare che, tragicamente, Melanie è morta improvvisamente. Vorremmo semplicemente chiedere che la privacy della famiglia sia rispettata in questo momento molto triste". Al momento il decesso non è considerato sospetto: a quanto pare, la donna soffriva da poco di una malattia.

La donna sarebbe stata trovata in brutte condizioni nella sua abitazione a nord di Londra dalla sorella maggiore Yioda: inutile la corsa in ospedale, dove Melanie è morta poco dopo il suo arrivo.

Ascolta la nostra web radio dedicata ai grandi classici!