Paris Jackson ha avuto un malore a Roma prima di un concerto

Da qualche tempo la figlia di Michael Jackson, Paris, ha formato un duo musicale, i Soundflowers, insieme al suo fidanzato Gabriel Glenn: in questi giorni la cantante si trova in Italia proprio per alcuni concerti con la band.

Gli eventi in programma, però, al momento sono stati sospesi o riprogrammati perché la figlia del Re del Pop ha avuto un problema: come riporta il Corriere della sera, infatti, Paris Jackson nella serata del 28 dicembre, poco prima del concerto in programma a Roma, si è sentita male.

Secondo quanto emerso finora, la cantante e modella avrebbe accusato un malore mentre si trovava in hotel nella capitale. Il giorno dopo, però, Paris si sentiva già meglio, tant'è che è stata vista in giro per la città; per questo motivo gli organizzatori del live dei Soundflowers hanno spostato l’evento alla sera stessa. Domenica pomeriggio, però, Paris ha fatto sapere di non essere ancora nelle condizioni di potersi esibire. Allo show alla fine si è esibito solo Gabriel Glenn, con grande delusione da parte dei fan.

"Grazie Roma - si legge sulla pagina Instagram del gruppo - ci dispiace di non avervi potuto amare completamente, ma la prossima volta saremo in piena fioritura".

