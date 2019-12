Madonna: l'ex Guy Ritchie le fa causa per la custodia del figlio

L'ex marito di Madonna, il regista Guy Ritchie, ha fatto causa alla popstar a causa della custodia del figlio adottivo David Banda. A quanto pare, Lady Ciccone non gli farebbe vedere il ragazzo, adottato dalla coppia nel 2003, e ostacolerebbe anche i rapporti con il fratello Rocco, che abita con il regista.

È battaglia legale tra i due e Madonna è stata chiamata a presentarsi in tribunale il 1 gennaio 2020. Un inizio anno nuovo turbolento per la cantante. La causa di tutto ciò sarebbe l'amore che l'artista prova per David Banda, al punto di intralciare la relazione del 14enne con il padre.

Tra Madonna e David c'è un rapporto speciale. Non è un mistero, infatti, che la cantante considera il figlio adottivo suo erede naturale, perché secondo lei avrebbe lo stesso suo carattere e la stessa sua ambizione. Staremo a vedere come si evolve la situazione. L'importante, in queste circostanze, è sempre il benessere dei minori, che non devono essere assolutamente strumentalizzati dai genitori.

