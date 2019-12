Mariah Carey non paga le bollette e non sa neanche cosa siano

Mariah Carey non paga le bollette dell'energia elettrica. Non è un grande scoop: le star, infatti, in genere non si occupano di questo dettaglio di vita domestica. C'è sempre qualcuno che lo fa per loro. Il fatto strano è, però, che la cantante non sa neanche cosa siano le bollette, ed è convinta che in America l'elettricità sia gratis. A rivelarlo lei stessa, in un'intervista di qualche tempo fa, che è tornata in questi giorni a far parlare di sé.

"Paghi bollette? - dice l'artista - Chi? Cosa? Che cos’è? Ah, per l’elettricità. E tu devi pagare per questo? In America, per noi è gratis, sì... fidati è gratis". L'opinione pubblica si divide. C'è chi la difende e pensa che l'uscita sia frutto del suo grande humor e chi, invece, condanna il lusso in cui vive.

Critiche a parte, Mariah è una delle artiste più apprezzate a livello internazionale. E proprio in questo periodo è tornata in cima alle classifiche con la sua "All I want for Christmas Is You".

