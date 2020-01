Lady Gaga sarà protagonista del prossimo film di Ridley Scott

Dopo lo straordinario successo nel film A Star is Born, grazie al quale ha ottenuto una candidatura al premio Oscar come Miglior attrice protagonista ed un premio Oscar per la Miglior canzone originale con "Shallow", Lady Gaga torna ad interpretare un nuovo ruolo al cinema.

Questa volta a sceglierla è stato Ridley Scott, regista di successi come Alien, Blade Runner e Il gladiatore. Il ruolo che Miss Germanotta interpreterà sarà quello di Patrizia Reggiani nel film che racconta la storia dell'omicidio Gucci.

Patrizia Reggiani, ex moglie dell'imprenditore, fu arrestata nel 1997 con l'accusa di essere stata la mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci (avvenuto nel 1995 a Milano). Dopo 18 anni di carcere la Reggiani è tornata in libertà nel 2016.

La scelta di Scott conferma per la seconda volta il talento della cantante anche come attrice, dopo la straordinaria interpretazione in A Star is Born accanto a Bradley Cooper. Pellicola che ha fatto nascere numerosi gossip su una possibile storia d'amore tra i due protagonisti anche fuori dal set.

(Credits photo: Instagram/ladygaga)

