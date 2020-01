Modà, in uscita il nuovo singolo “Testa o croce”

Si intitola “Testa o croce” ed è il nuovo singolo dei Modà, in uscita il 6 gennaio. La canzone è la title track dell’ultimo album della band, pubblicato a ottobre. Nel giorno dell’Epifania verrà anche pubblicato il video della canzone.

L’annuncio dell’uscita del nuovo singolo è stato diffuso sui social, insieme a un messaggio di auguri per i fan:

Il nuovo disco della band capitanata da Kekko Silvestre è già un grande successo e anche per questo motivo il tour in programma per il 2020 si preannuncia essere davvero grandioso. I Modà sono pronti a portare in giro per l’Italia la loro musica a partire da marzo: si esibiranno nei principali palasport italiani, per la gioia di tutti i loro fan.

Ecco le date confermate finora:

6 marzo al PalaCatania di Catania

7 marzo al PalaCatania di Catania

10 marzo al PalaSele di Eboli (SA)

13 marzo al PalaFlorio di Bari

14 marzo al PalaFlorio di Bari

17 marzo al Palasport di Reggio Calabria

20 marzo al Palazzo dello Sport di Roma

24 marzo all’RDS Stadium di Genova

28 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI)

29 marzo al Mediolanum Forum di Assago (MI)

2 maggio all’Arena di Verona

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!