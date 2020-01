Madonna ufficializza la sua relazione con il ballerino 25enne

Nelle ultime settimane se ne è parlato molto sui siti e i giornali di gossip e adesso arriva la conferma dalla diretta interessata: Madonna ha una relazione con il ballerino Ahlamalik Williams che ha ben 36 anni meno d lei.

Di recente la popstar 61enne è stata paparazzata mentre si scambiava tenerezze con il giovane sul balcone di un albergo a Miami dove si trovavano insieme per uno degli show del “Madame X Tour” e poi in aeroporto a Londra. Il ballerino 25enne, infatti, fa parte del corpo di ballo che accompagna Madonna nei suoi concerti. I due si conoscono da almeno 5 anni, considerando che lui ha iniziato a lavorare con lei nel “Rebel Heart Tour” del 2015, ma probabilmente la relazione è iniziata in tempi molto più recenti.

Ad ogni modo, con un post pubblicato su Instagram, Madonna ha di fatto ufficializzato la sua storia d’amore con Ahlamalik: “Diciamo addio al 2019 – ha scritto – continuiamo a nuotare con gli squali e a prendere le strade meno battute”. Questa è la didascalia a due foto, la prima delle quali la ritrae con il giovane ballerino a bordo della barca dove hanno trascorso le vacanze; nella seconda foto, invece, insieme a loro c’è anche David Banda, il figlio della popstar che, non a caso, è stato anche inserito negli hashtag del post. Ahlamalik, invece, è stato addirittura taggato.

Questo post, insomma, sembra lasciare davvero poco spazio ai dubbi: Madonna non ha voglia di nascondersi e, in nome dell’anticonformismo che è da sempre la sua bandiera, sembra non avere alcun problema ad ammettere di avere un fidanzato che ha meno della metà dei suoi anni.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!