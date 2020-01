George Michael, il compagno escluso dai funerali della sorella del cantante

Fadi Fawaz è stato il compagno di George Michael per moltissimo tempo: nonostante questo, la famiglia del cantante gli ha impedito di partecipare ai funerali della sorella dell’ex leader degli Wham!, Melanie. La donna 55enne è stata trovata morta il giorno di Natale dalla sorella Yioda, esattamente tre anni dopo la morte di George, scomparso a 53 anni il 25 dicembre del 2016.

Secondo quanto riportato dal Sun, i rapporti tra Fadi e la famiglia di George Michael si sono inaspriti per una questione di eredità: il compagno del cantante, infatti, sostiene di avere diritto a una parte della fortuna della popstar e, per questo motivo, lo scorso luglio ha occupato abusivamente la villa da 5 milioni di sterline del cantante, motivo per il quale è stato poi arrestato.

Per questo comportamento, la famiglia di George Michael avrebbe quindi deciso di escludere Fadi dalla loro vita. In quanto a Melanie, sembra non abbia retto al dolore per la perdita dell’amato fratello. Verrà sepolta accanto a lui all’Highgate Cemetery di Londra.

