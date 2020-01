Blue Ivy, la figlia di Beyoncé e Jay-Z, è uguale alla mamma

Si chiama Blue Ivy, ha 8 anni ed è la figlia di Beyoncé e Jay-Z: è solo una bambina ma è già una star, non solo perché è la figlia di due famosi artisti, ma anche perché è bellissima proprio come sua madre.

E alla popstar assomiglia incredibilmente, come testimoniano le foto pubblicate dall’amica Megan Thee Stallion su Instagram e scattate a Capodanno.

Visualizza questo post su Instagram Happy 2020 @beyonce Un post condiviso da Hot Girl Meg (@theestallion) in data: 1 Gen 2020 alle ore 9:59 PST

In passato la stessa Beyoncé ha sottolineato la somiglianza di sua figlia pubblicando una foto che le metteva a confronto. Ma l’aspetto non è l’unica cosa che Blue Ivy ha ereditato dalla mamma: la piccola, infatti, è anche una cantante, proprio come i genitori, e a soli 7 anni è entrata per la prima volta nella classifica Billboard con la canzone “Brown Skin Girl”.

Beyoncé e Jay-Z hanno anche altri due figli, i gemellini Rumi e Sir che hanno quasi 3 anni: chissà che non diventino delle star anche loro!

