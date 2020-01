Sanremo 2020: titoli e autori dei 24 brani in gara

Manca poco meno di un mese al 70esimo Festival di Sanremo e ieri, 6 gennaio, Amadeus ha svelato i titoli dei brani dei 24 BIG in gara. La maggior parte dei cantanti erano già stati svelati, tranne Rita Pavone e Tosca, gli ultimi due nomi che si sono aggiunti alla lista dell'edizione 2020 della kermesse canora.

Ma quali sono i titoli e gli autori delle canzoni di Sanremo 2020?

Partendo da chi ha scritto la propria canzone troviamo i Pinguini Tattici Nucleari, il cui leader, Riccardo Zanotti, ha scritto il brano "Ringo Starr", Enrico Nigiotti, autore di "Baciami adesso", e Diodato, che insieme a Edwyn Roberts, già collaboratore di Laura Pausini, ha composto "Fai Rumore", e anche Achille Lauro, che da solo ha creato il brano "Me ne frego".

Bugo e Morgan hanno collaborato nella scrittura di "Sincero", facendosi aiutare da Alessio Bonomo e Simone Bertolotti. Anche il frontman de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina, ha scritto la loro "Dov'è", insieme a Roberto Casalino. Il rapper Rancore, per la sua "Eden", è stato aiutato da Dario "Dardust" Faini, che è autore anche di "Andromeda" di Elodie, insieme a Mahmood. Raphael Gualazzi è autore di "Carioca" insieme a Petrella, invece Giordana Angi è la firma di "Come mia madre" insieme a Manuel Finotti.

Michele Canova e Davide Petrella, autori di grandi cantanti come Cesare Cremonini, Gianna Nannini e Jovanotti, hanno scritto "Musica (e il resto scompare)". "Ho amato tutto" di Tosca è stata scritta da Pietro Cantarelli, collaboratore di Ivano Fossati. Da sottolineare anche l'autore di "Finalmente io" di Irene Grandi: Vasco Rossi.

Ecco tutti i titoli dei brani in gara a Sanremo 2020:

Bugo e Morgan - "Sincero"

Alberto Urso - "Il sole a est"

Tosca - "Ho amato tutto"

Rita Pavone - "Niente (Resilienza 74)"

Piero Pelù - "Gigante"

Elodie - "Andromeda"

Riki - " Lo sappiamo entrambi"

Le Vibrazioni - "Dov’è"

Rancore - "Eden"

Elettra Lamborghini - "Musica (e il resto scompare)"

Marco Masini - "Il confronto"

Levante - "Tiki Bom Bom"

Achille Lauro - "Me ne frego"

Paolo Jannacci - "Voglio parlarti adesso"

Michele Zarrillo - "Nell’estasi o nel fango"

Raphael Gualazzi - "Carioca"

Giordana Angi - "Come mia madre"

Diodato - "Fai rumore"

Anastasio - "Rosso di rabbia"

Enrico Nigiotti - "Baciami adesso"

Irene Grandi - "Finalmente io"

Pinguini Tattici Nucleari - "Ringo Starr"

Francesco Gabbani - "Viceversa"

Junior Cally - "No grazie"



