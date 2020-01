Adele in spiaggia si mostra con 30 kg in meno: i fan faticano a riconoscerla

Adele, dopo aver passato un 2019 molto pesante, a causa della separazione dal marito Simon Konecki, ha deciso di passare alcuni giorni ai Caraibi insieme a Harry Styles e James Corden. Le foto postate su Instagram da alcune fan page della cantante hanno spaventato i fan, che hanno faticato a riconoscerla.

Perché? Perché la cantante, in circa due anni, ha perso circa 30 kg! Adele, tempo fa, ha dichiarato che sta seguendo una dieta particolare e sta facendo molto esercizio fisico, ma come si può leggere su Instagram, in molti reputano che non sia solo dimagrita, ma che ora il suo aspetto risulti preoccupante.

Molti fan, infatti, hanno commentato le foto pubblicate da diverse fan page, chiedendosi se quella fosse veramente Adele o se comunque, la cantante stesse ancora male dopo la separazione da Konecki.

Sta di fatto che Adele si sta godendo le sue vacanze e la sua nuova forma!

