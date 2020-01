Rihanna, il primo selfie dell’anno è senza trucco e con un brufolo ben visibile

Rihanna è bellissima anche senza trucco e con qualche imperfezione: lo dimostra il primo selfie postato su Instagram quest’anno, in cui la popstar compare al naturale e con un brufolo sulla guancia ben visibile. Ma lei sorride e sembra non preoccuparsene affatto.

Nonostante abbia fondato un’azienda di cosmetici tanto è grande la sua passione per il make up, la Fenty Beauty, Rihanna non ha alcun timore di mostrarsi senza filtri. In questa foto ha forse solo un lieve accenno di lucidalabbra e null’altro e secondo alcuni utenti dei social potrebbe anche voler dire che per il 2020 la cantante intende adottare un look più acqua e sapone.

Visualizza questo post su Instagram first selfie of the year doe. #2020 Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: 6 Gen 2020 alle ore 1:54 PST

Inutile dirlo, il primo selfie del 2020 postato da Rihanna in poche ore ha fatto il pieno di mi piace e di commenti, ovviamente pieni di complimenti. La cantante, tra l’altro, ha scherzato proprio su quel brufolo che compare sul suo viso: “Fammi scoppiare il tuo brufolo”, gli ha scritto un fan. A quel punto lei ha risposto: “Lascialo brillare, per favore”. Ancora una volta Rihanna si è mostrata per quello che è, non solo bella e bravissima, ma anche simpatica e autoironica.

