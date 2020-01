Beyoncé e Jay-Z hanno portato lo Champagne da casa ai Golden Globes 2020

Qualche giorno fa si sono tenuti i Golden Globe 2020, a cui era candidata anche Beyoncé, nella categoria Miglior Canzone Originale con "Spirit", dalla colonna sonora de "Il Re Leone". La cantante non ha vinto, sconfitta da Elton John e Bernie Taupin, con il brano "I'm gonna love me again" di "Rocketman". Ma non è la mancata vittoria a far parlare della cantante e del marito.

Beyoncé e Jay-Z, infatti, sono arrivati a cerimonia già iniziata e hanno dovuto aspettare la fine del discorso di Kate McKinnon per poter prendere posto al loro tavolo. Il motivo del ritardo è lo stesso della loro mancanza dal red carpet dove hanno sfilato tutti gli altri partecipanti: i due, infatti, hanno organizzato un photoshoot privato prima della cerimonia.

Inoltre, dopo il loro arrivo, diversi giornalisti hanno osservato un dettaglio particolare: il loro bodyguard teneva in mano delle bottiglie di champagne, come se la coppia se le fosse portate da casa, dato che la marca delle bottiglie era Armand de Brignac, comprata da Jay-Z nel 2014.

. @Beyonce and Jay-Z just walked in. They're waiting until Kate McKinnon finishes speaking to take their seats. Is their bodyguard carrying bottles of alc for them? pic.twitter.com/eeB7NPHW4g