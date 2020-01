Jennifer Lopez è stata denunciata dalla stripper che interpreta in Hustlers

Guai in arrivo per Jennifer Lopez e tutti gli altri produttori di Hustlers, film che racconta un episodio del 2015 in cui delle spogliarelliste furono accusate di aver derubato dei clienti, dove la cantante interpreta Ramona, personaggio ispirato dalla vera stripper Samantha Barbash.

Come dichiarato da TMZ, la Barbash, infatti, ha intentato una causa dal valore di 35.8 milioni di euro, ossia 40 milioni di dollari, perché nel film avrebbero "utilizzato e sfruttato senza autorizzazione la sua immagine." Samantha avrebbe denunciato, dunque, la Nuyorican Productions per aver realizzato il film senza prima chiederle il permesso.

Le accuse sono rivolte ad autori e produttori, poiché il personaggio interpretato da Jennifer Lopez, che sarebbe appunto Samantha, utilizza e produce sostanze illegali nella casa dove vive anche il figlio: eventi mai accaduti, secondo quanto raccontato dalla Barbash. Il nome della Lopez non apparirebbe chiaramente nella denuncia, ma sarebbe rivolta anche a lei in quanto produttrice del film.

