Lizzo ha fatto volontariato presso una mensa dei poveri per aiutare le vittime degli incendi in Australia

Attualmente, Lizzo si trova in Australia per alcune tappe del suo tour. Proprio oggi, 8 gennaio, la cantante è stata vista mentre faceva volontariato presso una mensa dei poveri a Melbourne, per aiutare gli australiani colpiti dai molteplici incendi che stanno colpendo tutta la nazione.

I volontari hanno raccontato che la cantante è stata molto amichevole e che ha voluto ringraziare singolarmente tutti quanti per "il tempo, l'energia e l'amore che spendete", per poi essersi rimboccata le maniche: "Andiamo a prendere qualche scatola!"

Foodbank, la mensa dove ha lavorato Lizzo, è la più grande nella zona di Victoria che attualmente sta aiutando con cibo e acqua coloro che sono stati colpiti dagli incendi: "Abbiamo bisogno del vostro sostegno per continuare a fornire aiuti alimentari e acqua di emergenza ai vittoriani colpiti da questa devastante crisi di incendi boschivi."

Lizzo non è la prima artista che aiuta le vittime degli incendi in Australia: con lei anche Margot Robbie, Nicole Kidman e Elton John.

