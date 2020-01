GF VIP: la sorpresa di Federico Rossi di Benji e Fede a Paola Di Benedetto

L'8 gennaio è iniziata la quarta edizione del Grande Fratello VIP e, tra i concorrenti, c'è anche Paola di Benedetto, fidanzata di Federico Rossi del duo Benji e Fede.

Già nella sua presentazione, la modella ha parlato del fidanzato, con cui sta insieme da un anno e mezzo, raccontando che, come in tutte le coppie, hanno avuto i loro alti e bassi, ma che ad ora sono molto felici insieme. Fede, infatti, ha riconquistato Paola grazie ad un anello e a una bellissima lettera.

Inoltre, ieri, era anche il compleanno della Di Benedetto e, il cantante, con la complicità di Alfonso Signorini e di tutto il GF VIP le ha preparato una sorpresa: una torta e un mazzo di 25 rose, esattamente come gli anni compiuti da Paola.

"Sono due giorni che non ci vediamo e non ci sentiamo" ha detto Federico in un video per la sua bella Paola: "Mi raccomando sii forte e, per vincere, basta che tu sia te stessa. Ti amo."

La dichiarazione d'amore ha commosso tantissimo Paola che, prima di fare l'effettivo ingresso nella casa più spiata d'Italia, ha risposto al fidanzato: "Ti amo anch'io Fede!"

