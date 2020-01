Justin Bieber rivela: “Ho la malattia di Lyme”

Justin Bieber è malato: il giovane artista su Instagram ha deciso di condividere con i suoi fan un aspetto privato della sua vita, ossia quello della malattia di Lyme, la patologia che lo ha colpito ormai diverso tempo fa. Si tratta di un virus che si trasmette dalle zecche agli esseri umani o agli animali: è causato da un batterio che l’insetto trasmette attraverso il morso e che provoca sintomi simili a quelli dell’influenza, come febbre, spossatezza e dolori articolari.

In circa la metà dei casi la malattia di Lyme può portare a varie forme di artrite che possono susseguirsi per diversi anni, mentre per il 15 % dei casi può portare anche danni neurologici che non sono permanenti ma che possono comunque durare a lungo. Il problema di questa patologia è che viene spesso confusa con altre e quindi non curata in tempo, altrimenti gli antibiotici potrebbero sconfiggerla in pochi mesi.

“Mentre molte persone dicevano che avevo un aspetto di m***a, che mi facevo di metanfetamine e così va, non si son resi conto che di recente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, oltre che una grave mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le mie funzioni cerebrali, la mia energia e la mia salute in generale – ha scritto Justin nel suo post - Ho passato un paio di anni difficili ma ho trovato il giusto trattamento che mi aiuterà a curare questa malattia finora incurabile. Tornerò più forte che mai”. Nel post il cantante annuncia anche che presto pubblicherà dei video su YouTube proprio per raccontare, attraverso una sorta di documentario, il suo calvario, per spiegare a tutti cos’è questa malattia e in che modo lui è riuscito ad affrontarla.

