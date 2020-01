Sanremo 2020: chi sono i probabili vincitori della 70esima edizione?

Sta per aprire i battenti la 70esima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in scena, come ogni anno, al Teatro Ariston dal prossimo 4 febbraio fino all'8. L'evento canoro più atteso quest'anno sarà condotto da Amadeus, che è anche il direttore artistico della kermesse.

Tra immancabili polemiche, sorprese dell’ultimo minuto e la pubblicazione della lista completa dei cantanti in gara, è già partito anche il toto scommesse su chi sarà il vincitore di questa edizione del festival più importante della musica italiana.

Secondo gli analisti di Planetwin365 – società che permette di scommettere online e nei punti fisici in modo sicuro - il primo favorito tra tutti è Francesco Gabbani, già vincitore a Sanremo nel 2017, che torna all’Ariston con un brano di cui si è detto molto soddisfatto. La sua quota di vittoria è infatti data a 6,25, a pari merito con il giovane cantante lirico Alberto Urso, che nel 2010 aveva vinto l’edizione di “Ti lascio una Canzone” a soli 13 anni e che si è portato a casa anche la vittoria dell’edizione 2018-2019 di “Amici” di Maria de Filippi.

Li seguono Achille Lauro, che l’anno scorso ha spopolato in radio (e fatto molto discutere) con la sua “Rolls Royce” e il rapper Anastasio, vincitore della penultima edizione di X Factor. A chiudere questa classifica dei favoriti vediamo Giordana Angi con una quota di 6,85 e a seguirla il toscano Enrico Nigiotti con un punteggio di 7,25.

Molto eterogenea quest’anno la lista dei cantanti presentata dal conduttore Amadeus che punta a stupire il pubblico con generi e stili diversi per accontentare sia i giovani che i meno giovani.

