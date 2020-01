Tommaso Paradiso, in uscita il nuovo singolo “I nostri anni”

Dopo “Non avere paura”, Tommaso Paradiso è pronto a tornare in scena con la seconda canzone della sua carriera solista: si intitola “I nostri anni” ed uscirà il 10 gennaio, tre mesi dopo il primo brano.

L’ex cantante dei Thegiornalisti ha definito questa canzone come una “sorta di manifesto” per la sua carriera: “È come se ad un certo punto dovessi mettere un punto, tirare le somme, fare una foto che sappia cogliere un passaggio importante della mia vita – ha spiegato - E questo è ciò che in effetti rappresenta ‘I nostri anni’ per me. L'amicizia, l'amore, la mia città, il mio passato e il mio presente che vivono insieme in una sola canzone”.

Il 2020 è un anno importante per Tommaso Paradiso anche per il suo primo tour come solista, durante il quale sarà affiancato da nuovi musicisti. Il “Sulle nuvole tour” toccherà le principali città italiane. Ecco le date:

21 ottobre 2020 Roma, Palazzo dello Sport

27 ottobre 2020 Napoli, Palapartenope

30 ottobre 2020 Bari, Palaflorio

3 novembre 2020 Reggio Calabria, Palacalafiore

6 novembre 2020 Catania, Palacatania

11 novembre 2020 Milano, Mediolanum Forum

14 novembre 2020 Jesolo (VE), Palainvent

25 novembre 2020 Firenze, Nelson Mandela Forum

28 novembre 2020 Bologna, Unipol Arena

4 dicembre 2020 Torino, Pala Alpitour

