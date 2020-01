Will Smith ha rappato la storia della sua vita con Jimmy Fallon

La carriera di Will Smith è lunga e piena di successi: eppure l'apprezzato attore è stato capace di sintetizzarla in un brano di poco più di 2 minuti, rappato con il conduttore Jimmy Fallon.

È accaduto al "The Tonight Show" di Jimmy Fallon, dove l'attore era stato ospitato per parlare del suo nuovo film “Bad Boys For Life”, che uscirà al cinema il prossimo 17 gennaio.

Ma durante l'intervista è andato in scena questo spettacolo quasi surreale. I due hanno indossato delle felpe nere con cappuccio e, afferrato il microfono, hanno iniziato a rappare “The History of Will Smith”, ripercorrendo tutti i successi dell'attore.

Dagli applauditissimi riferimenti al Principe di Bel Air (con l'omaggio al "fratello televisivo" Carlton) a Bad Boys e Independence day. Non sono (ovviamente) mancati i riferimenti alla moglie Jada Pinkett-Smith, che la star ha sposato nel 1997, e ai figli Trey (27 anni), Jaden (21 anni) e Willow (19 anni).

Insomma, il video di “The History of Will Smith” rappato da Will e Jimmy ha immortalato un momento da non perdere assolutamente...

(Credits photo: eonline.com)