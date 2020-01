Incendi in Australia: Sound Relief sta organizzando un mega concerto per raccogliere fondi

Sound Relief Australia ha annunciata che sta organizzando un concerto per raccogliere fondi per aiutare tutte le persone colpite dai terribili incendi che da ormai diverso tempo stanno distruggendo l'isola. L'organizzazione, già in passato, aveva organizzato un evento simile: infatti, nel 2009, aveva aiutato le vittime degli incendi della zona di Victoria. In quell'occasione si erano esibiti Taylor Swift, Coldplay, Kings Of Leon e molti altri ed erano stati raccolti ben 8 milioni di dollari.

L'associazione ha annunciato il concerto tramite un post su Twitter, dove hanno scritto: "In risposta agli incendi devastanti che stanno distruggendo il paese, l'Australian Music Community si unirà di nuovo sotto il nome di Sound Relief 2020."

In response to the devastating bushfires currently sweeping across the country, the Australian Music Community will band together once again under the unified banner of Sound Relief 2020. Stay tuned for more information soon.

https://t.co/Tp1ZFqvVD2

Adam Stevenson pic.twitter.com/RS40CU556h