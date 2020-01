Fedez e Luis Sal annunciano il loro podcast “Muschio selvaggio”

Fedez e il suo amico youtuber Luis Sal hanno deciso di avviare un nuovo progetto insieme: si intitola “Muschio selvaggio” e sarà un podcast. In realtà non è la prima volta che i due collaborano: lo hanno già fatto in "Celebrity Hunted", un programma in onda da marzo su Amazon. Adesso, però, hanno deciso di cimentarsi in un programma tutto loro su YouTube.

Per lanciare il progetto Fedez e Luis Sal hanno fatto un annuncio davvero speciale: hanno girato un video, pubblicato poi sui social, in uno studio dotato di microfoni, videocamere, computer e schermi di ultima generazione, mostrandosi totalmente nudi, fatta eccezione per le parti intime, coperte con del muschio, e per i piedi, ai quali indossavano dei calzini.

Visualizza questo post su Instagram Benvenuti a MUSCHIO SELVAGGIO Un post condiviso da Muschio Selvaggio Podcast (@muschioselvaggio) in data: 12 Gen 2020 alle ore 3:59 PST

Il podcast “Muschio selvaggio” vedrà la luce lunedì 13 gennaio alle ore 14: non resta che attendere questo momento per scoprire di cosa si tratterà, visto che i due protagonisti non hanno dato informazioni precise in merito.

