Vasco Rossi: il padre riceverà una Medaglia d'Onore alla memoria

Il padre di Vasco Rossi si chiama Giovanni Carlo Rossi ed è stato un deportato italiano nei campi di concentramento tedeschi. A breve, sarà premiato con la Medaglia d'Onore alla memoria, proprio come dichiarato dal Blasco tramite il suo profilo Instagram.

Il signor Rossi era un camionista e, durante la Seconda Guerra Mondiale, si rifiutò di combattere per la Repubblica sociale, accanto ai tedeschi. Proprio per questo motivo è stato fatto prigioniero e portato a Dortmund, dove, per due anni, è rimasto in un campo di lavori forzati.

Il padre del Blasco è uno degli italiani che è riuscito a tornare a casa dal campo, pesando solamente 37 chilogrammi. Vasco ha raccontato che spesso aveva ascoltato i suoi racconti, tramite un diario ricopiato dalla madre, in cui Giovanni Carlo raccontava le scene incredibili a cui assisteva.

La cerimonia della consegna delle Medaglie d'Onore alla memoria dovrebbe tenersi proprio il 27 gennaio, la Giornata della Memoria: la firma della domanda per l'onorificenza è stata firmata dalla mamma del Blasco, che forse non assisterà alla cerimonia.

