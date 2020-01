Mahmood: annunciato il nuovo singolo, Rapide e il tour italiano

Dopo un 2019 pieno di successi, anche il 2020 si prospetta brillante per Mahmood, che ha appena annunciato il nuovo singolo, Rapide.

Rapide uscirà giovedì 16 gennaio ed è il nuovo brano dopo Barrio, che ha avuto un grande successo.

Visualizza questo post su Instagram RAPIDE - 16/01/2020 Un post condiviso da Mahmood (@mahmood) in data: 13 Gen 2020 alle ore 5:00 PST

Il cantante ha già in programma un tour per tutta Europa, in partenza da Milano il 14 aprile, per poi finire a maggio a Zurigo.

Ecco le date del tour europeo di Mahmood:

14 aprile - Milano, Alcatraz

15 Aprile - Anversa, De Roma

19 Aprile - Parigi, Bataclan

20 Aprile - Amsterdam, Melkweg

21 Aprile - Londra, 02 Shepherd's Bush Empire

25 Aprile - Murcia, Sala Rem

27 Aprile - Madrid, Sala But

3 Maggio - Monaco, Technikum

4 Maggio - Stoccarda, Wizemann

7 Maggio - Colonia, Gloria

10 Maggio - Amburgo, Mojo

15 Maggio Losanna, Les Docks

16 Maggio - Zurigo, Komplex 457

Ma le sorprese non sono finite qua... Infatti, da novembre, Mahmood ripartirà in tour, ma questa volta con date tutte italiane:

04 novembre - Firenze, Tuscany Hall

09 novembre - Milano, Alcatraz

13 novembre - Napoli, Casa della Musica

14 novembre - Roma, Atlantico Live

17 novembre - Venaria (TO), Concordia

19 novembre - Nonantola (MO), Vox Club

21 novembre - S. Biagio di Callalta (TV), Supersonic Arena

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!