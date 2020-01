Will Smith si pente di non essere stato amico di Tupac Shakur: "Ero geloso della sua amicizia con mia moglie"

Will Smith e Jada Pinkett Smith sono sposati dal 1997, ma si conoscono dal 1994.

L'attore, che in quegli anni era impegnato con Willy, Il principe di Bel Air, ha ammesso di essere sempre stato geloso dell'amicizia che legava l'attuale moglie Jada al rapper scomparso nel 1996, Tupac Shakur. Infatti, Jada e Tupac erano legati da un'amicizia molto forte: si sono incontrati alla Baltimore School for the Arts nel Maryland e hanno sempre avuto una relazione platonica.

Will, però, era molto spaventato da questo rapporto così forte, tanto che oggi rimpiange di non essere mai stato veramente amico del rapper. Intervistato a The Breakfast Club, ha dichiarato: "Sì, ero geloso. Soprattutto nei primi tempi. Questo è un grande rimpianto per me, perché non mi sono mai aperto per interagire con Pac."

Nonostante, appunto, Jada e Tupac siano sempre stati solo amici, senza mai andare oltre la relazione platonica, Will ha spiegato che, essendo molto giovane in quegli anni, vedeva il loro rapporto come una minaccia: "Jada stava con me, loro non erano mai stati insieme, ma in quel momento avevano raggiunto un'età in cui quella relazione poteva diventare realtà", anche perché la moglie di Will ammirava molto il rapper: "Lo adorava. Lui era l'immagine della perfezione, ma lei stava con il Principe di Bel Air. Qualche volta siamo stati nella stessa stanza, ma non riuscivo a parlargli. E lui non mi parlava se io non gli parlavo."

Successivamente, nel 1996, Tupac è stato assassinato, invece, nel 1997 Will e Jada si sono sposati. L'attore, dunque, non si perdona di non aver mai creato un vero rapporto con il rapper: "Non ci riuscivo. Questo è un grande rimpianto per me."

