Billie Eilish canterà il tema del prossimo film di 007?

Billie Eilish potrebbe essere la voce del tema del prossimo film di 007, "No time to die", in uscita l'8 aprile 2020 in Italia.

Già prima di Billie, tantissime cantanti donne hanno prestato la loro voce nella canzone principale che accompagna i titoli di testa dei film dedicati all'agente segreto: a partire da Shirley Bassey, con Goldfinger nel 1964, Diamonds are forever, nel 1971, Moonraker, nel 1979; passando per Nancy Sinatra, con You only live twice, nel 1967, Tina Turner, con GoldenEye, nel 1995, Sheryl Crow, con Tomorrow Never Dies, nel 1997, Shirley Manson e i Garbage, con la loro The world is not enough, nel 1999, Madonna e la sua Die another day, nel 2002, Alicia Keys con Kack White e Quantum of Solace, nel 2008, per arrivare ad Adele, che nel 2012 ha cantato Skyfall, brano che ha anche vinto l'Oscar come miglior canzone di quell'anno.

L'indiscrezione riguardante la Eilish non è ufficiale: la notizia è stata pubblicata da Mi6-hq.com, un blog che, comunque, nel mondo dei fan di James Bond viene considerato assolutamente autorevole.

Comunque, se Billie davvero canterà il tema del prossimo film di 007, diventerebbe la cantante più giovane ad aver partecipato alla colonna sonora della saga su James Bond.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit più recenti!