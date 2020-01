Lous and The Yakuza cade mentre twerka in casa: "Non imitatemi!"

Lous And The Yakuza ha conquistato le classifiche europee con la sua Dilemme, ma la cantante ha anche un lato molto divertente che non esita a nascondere ai suoi fan.

Infatti, Lous ha postato sul suo profilo Instagram un video mentre balla e si diverte. Il balletto avanza, la cantante twerka e sorride ammiccante alla telecamera. Ad un certo punto, Lous si arrampica fino ad appigliarsi ad una barra per le trazioni... che cade rovinosamente a terra, trascinando con sé la ragazza.

La cantante di Dilemme ha buttato sul ridere la sua caduta, montando addirittura un video dove il momento divertente si ripete un paio di volte e, alla fine del post, si vede la bellissima Lous mentre ride e si prende in giro per la fine comica di un video che era iniziato con una danza sensuale come il twerk.

Anche nella caption del post Lous ha espresso l'ilarità del momento, avvertendo i suoi followers: "Twerkare può essere mortale!"

Tra i commenti divertiti del post si possono leggere anche le parole di Sfera Ebbasta, che ha scritto: "Il flow era troppo pesante!"

Ma l'auto presa in giro di Lous non è finita qui: la cantante ha postato la caduta anche nelle sue stories, dove, alla fine dice: "Ragazzi non twerkate, potreste morire!"

Vi ricordiamo che Lous and The Yakuza sarà in Italia per un magico concerto: il 30 aprile 2020 alla Santeria di Milano... e Radio 105 è radio partner dell'evento!

