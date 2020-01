Ghali risponde all'accusa di plagio nella copertina di Boogieman

Il 13 gennaio Ghali ha annunciato l'uscita del suo nuovo singolo, Boogieman, brano in collaborazione con Salmo, la cui uscita è fissata per il 17 gennaio.

L'annuncio dell'uscita della canzone è stato accompagnato anche dalla rivelazione della copertina di Boogieman, un artwork in cui si vedono i visi dei due rapper, combinati tra loro.

Tra i molti commenti positivi dei fan felici del ritorno di Ghali, che il 20 febbraio pubblicherà anche il suo nuovo album, c'è stato chi ha storto il naso: precisamente Matt Cunningham, artista noto su Instagram come Moon Patrol. L'artista, infatti, in un post ad oggi cancellato, avrebbe accusato il rapper di aver copiato una delle sue opere, pubblicate appunto nel suo profilo.

La risposta di Ghali è arrivata velocemente: il rapper ha chiarito la situazione, attraverso delle stories su Instagram. Il cantante ha specificato che inizialmente aveva in mente un'opera degli anni '30, realizzata da Escher.

In seguito, lo studio creativo che ha collaborato con Ghali per l'artwork di Boogieman, gli ha mandato diverse proposte per appunto capire come creare l'immagine più adatta per la copertina del singolo con Salmo. Tra questi esempi c'era anche il disegno di Moon Patrol, che non aveva nessun credito.

Infine, Ghali ha concluso la sua spiegazione tramite Instagram Stories chiedendo all'artista di iniziare una collaborazione, scrivendo: "Fra, collaboriamo per la prossima artwork!"

Tutto è bene quel che finisce bene!

