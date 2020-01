I fan di Selena Gomez minacciano una giornalista per una recensione negativa dell'album Rare

I fan di Selena Gomez adorano la loro beniamina e sono tra i più attivi sui social e non solo per sostenerla, in qualsiasi caso e contro qualsiasi “nemico”. Lo sa bene Nina Braca, giornalista del sito Consequence of Sound che ha ricevuto addirittura delle minacce di morte solo per aver espresso un giudizio sul nuovo album della popstar.

I fan hanno considerato questo giudizio ingiusto nei confronti di “Rare”, l’ultimo lavoro della cantante uscito da pochi giorni. In realtà, il disco sta ottenendo molti consensi da parte della critica e la stessa Nina Braca ha detto di averlo apprezzato, però come voto gli ha dato solo “B”. la votazione della giornalista musicale, però, avrebbe abbassato la media di Selena Gomez su Metacritic, corrispondente a un 67, valore molto più basso rispetto all’80-82 dato da altri critici.

È stato proprio questo che ha scatenato l’ira dei “Selenators”, che le hanno inviato insulti e minacce: “Qual è il motivo di un voto così basso? – ha scritto ad esempio un utente – Ma sei seria? Passa a un 80 o dovrai dormire con gli occhi aperti stanotte”. Questo commento è stato pubblicato dalla stessa giornalista su Twitter, con questo post: “Mi sono appena ricordata perché ho smesso di scrivere di musica”.

just remembered why i stopped writing about music pic.twitter.com/EuHiXK5Aw4 — nina braca (@ninabraca) 13 gennaio 2020

A questi attacchi, Nina Braca ha poi risposto così: “La mia valutazione è stata una B, che corrisponde a 67, mentre per la maggior parte degli altri critici l’album ha ottenuto 80 punti circa. Io adoro l’album e l’ho confermato, ma smettetela di inviarmi minacce di morte”. I fan di Selena Gomez, insomma, hanno davvero esagerato e dovrebbero imparare a rispettare le opinioni altrui.

