Il Sindaco di Cagliari invita Jennifer Lopez a trasferirsi nella città: "È il posto che cerchi"

Jennifer Lopez vorrebbe venire a vivere in Italia e c'è già chi è pronto a soddisfare il desiderio della cantante e attrice.

Parliamo di Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, che, secondo Adnkronos avrebbe scritto una lettera a J-Lo, dove la invita a trasferirsi nella città sarda, in quanto sarebbe il luogo perfetto che Jennifer cerca.

"Cara Jennifer, vieni a vivere a Cagliari. Ho letto che sei alla ricerca di una piccola città italiana dove vivere con tempi rilassati, mangiare cose buone, godersi il ritmo lento delle giornate, a contatto con la natura e in un clima decisamente propizio. Ho io la soluzione che fa per te, la città perfetta che cerchi" avrebbe scritto il sindaco, cercando di convincere la Lopez che le caratteristiche descritte dalla cantante nell'intervista sono proprio quelle che Cagliari possiede.

J-Lo aveva parlato di un luogo piccolo: Cagliari è abbastanza grande, ma Truzzu, attraverso le sue parole, le avrebbe descritto alla perfezione tutto quello che potrebbe trovare: "Cagliari non è proprio piccola ma ti invito a venire a vivere qui, troverai tutto ciò che ti serve: la possibilità di riprendere gli spazi della propria vita, camminare per le vie del centro senza improbabili scocciatori, a contattato con gente discreta e attenta a non oltrepassare la privacy altrui, proprio come siamo noi sardi e cagliaritani. C’è sempre un aeroporto efficiente che permette di spostarsi tranquillamente ovunque, e luoghi dove, invece, nascondersi, riposarsi, dedicarsi a se stessi evitando i ritmi frenetici delle grandi città".

Infine, il sindaco avrebbe sottolineato come nella città sarda la cantante potrà trovare panorami mozzafiato, gustare una cucina incredibile, ma vivere anche eventi di ogni tipo: "Quest’anno Cagliari sarà ricca di eventi di ogni tipo. Dalle gare dell’America’s Cup alle mostre, sarà un anno ricco da vivere con molta tranquillità. Siamo qui, noi ti aspettiamo e siamo pronti ad ospitarti magari già il 1 Maggio, per la sagra di Sant’Efisio, una esperienza unica di fede e tradizione!"

Jennifer Lopez accetterà l'invito?

