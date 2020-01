Chris Martin dei Coldplay imbarazza la figlia Apple mentre è al lavoro

Prima del loro divorzio, nel 2016 dopo ben 13 anni di matrimonio, Chris Martin, frontman dei Coldplay, e Gwyneth Paltrow hanno avuto due figli: Apple, nata nel 2004, e Moses, nel 2006.

L'episodio che Chris ha raccontato mentre era ospite di Ellen DeGeneres riguarda proprio Apple, la primogenita della ex coppia. La ragazza, che compierà 16 anni a maggio, oltre ad essere bellissima ed identica alla madre, ha già anche iniziato a impegnarsi in un lavoretto in un negozio di vestiti.

Niente di male, almeno fino a quando papà Chris, orgoglioso della sua "bambina" non ha deciso di farle una sorpresa proprio sul posto di lavoro: "Sono così orgoglioso di lei" ha spiegato il cantante durante l'intervista, intenerito come può essere solo un padre che vede la figlia crescere: "Sta iniziando a percorre la sua strada nel mondo. Comunque, non le ho detto niente e sono andato a farle una sorpresa."

Chris, dunque, è entrato nel negozio di vestiti, e in quel momento Apple era impegnata in cassa. Cosa fare per attirare l'attenzione della figlia? Chiaramente comprare qualcosa e pagarla! Ed è quello che ha pensato anche Martin: "Ho pensato, 'meglio comprare qualcosa'. Così ho preso una maglietta dallo scaffale e mi sono messo in coda. Lei era alla cassa e mi ha visto."

Ma se il cantante pensava di fare una sorpresa gradita ad Apple, la ragazza è rimasta scioccata, come anche i clienti del negozio: non succede tutti i giorni di beccare Chris Martin dei Coldplay a fare shopping. Cosa ha fatto allora Chris? "Apple mi ha mimato con la bocca 'Papà vattene' e allora i sono spostato nell’altra fila. Con in mano la mia maglietta e avendo paura di mia figlia."

L'ex di Gwyneth, però, è un tenerone, e non poteva non fare un gesto carino per Apple: "Ho pagato la mia maglietta e siccome le avevo portato le caramelle, quelle che lei ama tanto, ho chiesto alla signora alla cassa se per piacere le poteva dare a mia figlia" e le caramelle sono state apprezzate, tanto che, mentre Chris usciva dal negozio, la ragazza ha urlato: "Ti voglio bene papà!"

E anche questa volta, la crisi tra padre e figlia è stata evitata... anche grazie a delle caramelle!

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!