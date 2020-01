Ed Sheeran obbligato a rivelare i guadagni dell’ultimo tour

Ed Sheeran è coinvolto in una disputa legale nella quale è stato trascinato dalla Structured Asset Sales, società fondata dal banchiere David Pullam che si occupa di curare gli interessi relativi alla proprietà intellettuale di vari esponenti della musica, tra i quali anche Ed Townsend Jr, coautore del grande classico di Marvin Gay, “Let’s Get It On”. Secondo l’accusa, Ed Sheeran avrebbe violato il copyright di questa canzone nella sua hit “Thinking Out Loud”, che a quanto pare le assomiglierebbe molto.

Di fronte a questa accusa, per poter continuare a eseguire live questo brano, Ed Sheeran ha presentato una richiesta all’American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) che, però, l’ha rifiutata chiedendo al cantante di rendere pubblici i guadagni del suo ultimo tour, inclusi quelli derivanti dai biglietti e dal merchandise venduto ai concerti.

Questa richiesta è stata formalizzata in un documento di 10 pagine emesso mercoledì scorso dal giudice del tribunale distrettuale americano, Louis Stanton. L’accusa sostiene che anche se avesse ottenuto la licenza per poter suonare il brano della discordia live, Ed Sheeran non avrebbe comunque potuto farlo perché non è permesso se vengono violati i diritti d’autore di altri artisti. Il cantante, dunque, dovrà rendere pubblici i guadagni del suo Divide Tour e, probabilmente, sarà costretto anche a versare dei soldi agli autori di “Let’s Get It On”.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!