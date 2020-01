Vinicio Capossela e Young Signorino insieme nel brano +Peste

Forse alcuni di noi non si sarebbero mai aspettati una collaborazione del genere: il nuovo brano di Vinicio Capossela si chiama +Peste ed è un featuring con Young Signorino.

Il cantante e il criticatissimo rapper si sono incontrati allo Sponz Fest 2019 quest'estate, un festival di cui Vinicio è direttore artistico da sette anni. A Repubblica, Capossela ha raccontato com'è nata l'idea della loro collaborazione: "La peste dell’odio in Rete, della delazione, della diffamazione, del linciaggio, dello squadrismo, dell’oscenità esibita, del circo massimo del like o dislike, del mascheramento, della fake news, delle virulenze epidemiche, ha per me in musica il suono dell’autotune, della trap dei nativi digitali. Volevo contaminare con questo suono il tema e lo svolgimento e così ho cercato l’artista che più stimo nella globosfera della rete contemporanea, il giovin signore Young Signorino."

In pratica, Young Signorino ha rivisitato, insieme a FiloQ, suo produttore, La Peste, brano contenuto nell'album Ballate per uomini e per bestie. Signorino ha lasciato solamente alcune parti della canzone originale, cambiando ritmica e aggiungendo le sue parti, facendo diventare il brano un vero e proprio dialogo tra il rapper e Capossela: "Gli ho consegnato il pezzo così che lo contagiasse aggiungendoci altra peste, la sua, a generare bacilli e anticorpi. Il suono è di FiloQ e riprende la tribalità medieval-orientale della zurla e dei flauti della versione originale."

Capossela ha anche spiegato che cosa pensa di Young Signorino, ammettendo di essere felice della loro collaborazione: "E poi c’è lui. Signorino è di una purezza disarmante. Un purissimo figlio di Satana, come candidamente afferma. Anzi è Candide lui stesso. È l’ultimo dei dadaisti. È primitivista, semplifica e semplificando offre forza alle parole. I segni della vita e le credenze se li è scritti in faccia, per rivelare più che per nascondere. Abbiamo messo una musica in una bottiglia e ci è tornata indietro così. Più peste. Buone peste."

Domani una sorpresa pestilenziale. Il contagio continua!

Il nome del brano rivisitato da Young Signorino ha anche cambiato nome, da La peste a +Peste. Il rapper ha raccontato di essere onorato di aver lavorato con Vinicio: "È stato importante per me ricevere la stima di un'artista così immenso e persona meravigliosa. È stato anche molto interessante lavorare su questo brano, con una tematica così importante, e poterci inserire qualcosa di mio. Spero si capisca la mia voglia di parlare di ciò che sta succedendo, di quello che non va e che riguarda tutti."

