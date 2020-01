Ghali annuncia "Il concerto a Milano", tre date speciali al Fabrique: Radio 105 è radio partner!

Pensavate che le sorprese di Ghali fossero finite? Assolutamente no! Il rapper ha appena annunciato "Il concerto a Milano", tre speciali date al Fabrique previste per l'8,9 e 10 maggio 2020 e Radio 105 è radio partner dei concerti.

Il 16 gennaio, durante una diretta Instagram, Ghali ha fatto ascoltare in anteprima il suo nuovo singolo Boogieman, un featuring con Salmo, che anticipa l'album DNA, che uscirà il prossimo 20 febbraio. Un sound anni novanta e influenze elettroniche mescolano le voci di Ghali e Salmo: Boogieman, prodotta da Zef e Mace, unisce, come sempre nei lavori di Ghali, l'urban alla musica internazionale.

Durante la diretta, il rapper aveva svelato ai suoi fan che Boogieman non era l'unica bella novità di questo inizio 2020: e, infatti, dopo l'uscita di DNA, di Boogieman, e la collaborazione di fine 2019 con Ed Sheeran in Antisocial, Ghali si esibirà in tre serate al Fabrique di Milano.

La scelta del club deriva dalla prospettiva di una dimensione di intima e diretta nel live: un luogo di allegria, di vicinanza fisica tra l'artista e i fan, era il giusto habitat per Ghali per intraprendere questa nuova avventura. Lo stesso rapper ha dichiarato di essere felice di tornare a casa: "Ho viaggiato tanto in questi ultimi anni. Ho suonato su palchi importanti in diversi stati davanti a decine di migliaia di persone. Eppure nulla è come tornare a casa e sentire il calore della mia gente, dei fan più accaniti. La voglio il più vicina possibile al Fabrique, a Milano, a casa mia."

Dunque, "Il concerto a Milano" non sarà solo un live, ma una vera e propria festa.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli iscritti a MyLiveNation dalle ore 11:00 di venerdì 17 gennaio su www.livenation.it. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 di Lunedì 20 gennaio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

