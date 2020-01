Lutto per Umberto Tozzi: trovata morta l'ex moglie Serafina Scialò

Tragica scomparsa per il cantante torinese Umberto Tozzi: l'ex moglie, e madre di suo figlio, Serafina Scialò, è stata trovata senza vita venerdì scorso nella sua abitazione a Udine.

Serafina Scialò non si era recata al lavoro e da giorni ormai non faceva avere più notizie di sé. Sembra che siano stati proprio i colleghi a lanciare l’allarme. Sono scattati così i primi accertamenti che hanno portato i carabinieri a trovare il corpo senza vita della donna che sarebbe deceduta per cause naturali.

Umberto Tozzi e Serafina Scialò si erano sposati nel 1979, nel pieno della carriera dell’artista torinese, ed avevano avuto un figlio, Nicola Armando. Insieme il cantante e l’ex moglie incisero anche un brano "Tre buone ragioni", contenuto nell'album "Hurrah!" pubblicato nel 1984.

Ascolta la nostra web radio dedicata ai grandi classici!