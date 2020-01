La storia tra Rihanna e Hassan Jameel è finita perché lui la voleva più grassa?

La relazione tra Rihanna e il magnate Hassan Jamel è finita e in tanti si chiedono come mai la cantante abbia messo la parola fine alla loro storia d'amore.

Rihanna è stata criticata diverse volte, negli ultimi anni, per aver preso diversi kg, ma pare che il peso acquisito sia stato voluto proprio dall'ex fidanzato, in quanto la preferiva più in carne!

Nelle ultime ore, infatti, sta girando su Twitter una news riportata da un sito arabo, che scrive che il cibo parrebbe essere stata una costante nel loro rapporto: Hassan, infatti, avrebbe voluto che Rihanna fosse sempre servita con i suoi piatti preferiti e, addirittura, il businessman avrebbe, più volte, lasciato in giro nel suo yacht dei manicaretti, cibo amato dalla cantante, in modo che ingrassasse.

Ad ora, la cantante non ha rilasciato alcuna dichiarazione sulla fine della relazione.

