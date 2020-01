Emis Killa non sta più con Tiffany, la madre di sua figlia: "Saremo sempre una famiglia"

La relazione tra Emis Killa e Tiffany Fortini è finita dopo ben otto anni.

Il rapper e la ormai ex compagna non raccontavano molto della loro vita sui social, anzi, hanno sempre preferito tenere privata la loro vita insieme. Anche quando Tiffany era incinta, i due non avevano informato nessuno fino alla nascita della figlia, Perla Blue.

Emis e Tiffany, però, hanno deciso di ufficializzare la fine della storia, probabilmente per le numerose domande ricevute su Instagram. Inizialmente il rapper ha pubblicato delle stories sul suo profilo Instagram, dove spiega cos'è accaduto: "Non amo spiattellare i ca**i miei sui social, ma vedo che purtroppo a molti miei seguaci interessano e fanno domande a proposito. Ebbene sì, io e la madre di mia figlia non stiamo più insieme da qualche mese."

"Posso solo rassicurare tutte le persone che ci vogliono bene, poiché siamo in buoni rapporti" ha poi continuato, spiegando che la fine del loro amore è stato pacifico: "Non ci vogliamo male, vedo mia figlia tutti i giorni e continueremo ad essere una famiglia quando condividiamo il tempo con lei. Non dispiacetevi per noi, ma per le coppie che si ostinano a restare insieme e arrivano a lanciarsi i coltelli, rovinando l'infanzia dei figli."

Anche Tiffany Fortini ha detto la sua sulla fine del rapporto con Emis Killa. Lo ha fatto tramite una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, che li ritrae insieme. Anche lei ha specificato di voler restare lontana dal gossip, ma di voler rassicurare le persone vicine a lei: "A volte, succede, che due persone non vedano più la vita nella stessa maniera, senza avere la presunzione di pensare di avere ragione l'una sull'altra. Ad Emiliano e me, ora, è successo questo."

Per fortuna i due sembrano essere rimasti in buoni rapporti.

