Anna Tatangelo pubblica una foto a schiena nuda: dov'è il like di Gigi D'Alessio?

Quest’anno Anna Tatangelo non salirà sul palco del Festival di Sanremo ma nonostante questo si parla sempre di lei. Questa volta la cantante originaria di Sora ha incantato i suoi fan pubblicando su Instagram una foto davvero hot che, com’è facile immaginare, ha fatto il pieno di like e di commenti.

Anna, infatti, ha postato una foto che la ritrae sdraiata di schiena, con uno sguardo seducente e un tatuaggio appena visibile: uno scatto sexy che ha mandato in visibilio i suoi ammiratori. In tanti hanno notato quel tatuaggio e adesso si chiedono che cosa rappresenti, dato che finora nessuno lo aveva mai visto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 15 Gen 2020 alle ore 11:58 PST

La cantante, però, non ha dato spiegazioni. Non è la prima volta che Anna Tatangelo si mostra in versione sexy: l’artista pubblica spesso degli scatti che evidenziano il suo fisico perfetto e la sua sensualità, con buona pace del suo compagno Gigi D’Alessio che deve fare i conti con i complimenti che lei riceve dai fan.

Pare, però, che Gigi non abbia commentato o messo like alla foto. Che sia contrario alla volontà di Anna di postare le sue foto più sexy?