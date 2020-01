Ultimo e Federica Lelli si sono lasciati?

Pare che Ultimo e Federica Lelli si siano lasciati di nuovo.

La prima crisi tra i due risale allo scorso anno, prima del Festival di Sanremo, dove, tra l'altro, il cantautore ha presentato I tuoi particolari, brano dedicato proprio a Federica. Successivamente, i due erano tornati insieme e si erano mostrati sui rispettivi social sempre insieme e felici.

Ad ora, però, sembra che le cose non vadano nuovamente bene tra Niccolò e Federica. Quest'ultima, infatti, ha appena compiuto 22 anni e pare che il cantante non fosse presente alla sua festa di compleanno. Secondo alcune fanpage, che hanno pubblicato vari video della festa, Ultimo non era presente e questo ha fatto preoccupare i fan della coppia.

Visualizza questo post su Instagram Federica, 20 gennaio 2020 Storie di @powerotto . #federicalelli #teamlelli Un post condiviso da ℕ (@ultimoefedestories) in data: 21 Gen 2020 alle ore 1:46 PST

Pare, inoltre, come notato da Very Inutil People, che Federica e Ultimo non si seguano più su Instagram. Inoltre, le loro ultime insieme sono state postate a fine ottobre da entrambi.

Sarà davvero la fine della loro storia d'amore?

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!